William Gomes, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a um golo entre FC Porto e Nottingham Forest, na primeira mão dos «quartos» da Liga Europa:

Análise ao empate diante do Nottingham

«Estou feliz por mais um golo, trabalho muito para estes momentos. Sabíamos que ia ser muito difícil, preparámo-nos muito bem mas não saímos com a vitória. Ainda assim, acreditamos no jogo da segunda mão e estamos convictos de que vamos conseguir dar a volta. Na próxima semana há mais.»

Falta de eficácia e autogolo de Martim Fernandes...

«Acho que não é um problema de eficácia, há noites que tentamos, tentamos e não fazemos golos. Estamos sempre muito bem preparados para marcar golos. Autogolo? É algo que acontece no futebol, é atípico, baixámos um pouco no campo mas voltámos ao jogo e infelizmente só chegámos ao empate. Tento trabalhar todos os dias e o golo é consequência do trabalho. Não tenho uma meta, é trabalhar no dia a dia, se tudo for bem feito os golos vão chegar.»