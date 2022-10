O Fenerbahçe, orientado pelo português Jorge Jesus, conseguiu uma recuperação notável, mas não subiu ao primeiro lugar do Grupo B da Liga Europa, depois de empatar em casa com o Rennes, 3-3.

À meia hora de jogo, o conjunto turco já perdia por 3-0. Amine Gouiri abriu o marcador aos cinco minutos e bisou aos 30, enquanto Martin Terrier ainda marcou pelo meio (16m).

A três minutos do intervalo, Enner Valencia reduziu, mas o melhor estava reservado para o fim. Zajc fez o 3-2 aos 82 minutos e Emre Mor, a passe de Miguel Crespo (que foi titular), fez o golo da igualdade aos 88.

Com este resultado, a uma jornada do fim, o Rennes e a equipa de Jesus estão no topo do grupo com 10 pontos e existe ainda uma indefinição quanto a quem passa diretamente à próxima fase e quem vai jogar o play-off dos 16avos de final.

Em terceiro, está o AEK Larnaca, com quatro pontos. A equipa de Gustavo Ledes e Rafael Lopes empatou com o Dínamo de Kiev em casa (3-3), sendo que o avançado luso apontou mesmo o segundo golo dos cipriotas, enquanto Omri Altman bisou (26m e 72m).

Vanat e Garmash (bis) fizeram os golos dos ucranianos, que ainda não pontuaram.

O Arsenal também ainda não confirmou o primeiro lugar do Grupo A. Mikel Arteta apresentou uma equipa com algumas segundas linhas em Eindhoven e os gunners perderam por 2-0 com o PSV, na quinta jornada.

Joey Veerman abriu a contagem aos 56 minutos e Luuk De Jong estabeleceu o 2-0 final aos 63, na sequência de um canto em que Aaron Ramsdale fica mal na fotografia.

Assim, o Arsenal mantém o primeiro posto, com 12 pontos, enquanto os neerlandeses seguem na segunda posição, com 10. Bodo/Glimt e Zurique empataram a uma bola na Suíça e são terceiro e quarto classificados, respetivamente. Os noruegueses têm cinco pontos, enquanto os helvéticos pontuaram pela primeira vez nesta jornada.

Na derradeira ronda, o Arsenal recebe o Zurique e o PSV joga no terreno do Bodo/Glimt.

A Lazio, com Luís Maximiano no banco, recebeu e venceu o Midtjylland, por 2-1.

Isaksen colocou os forasteiros na frente aos oito minutos, mas Milinkovic-Savic e Pedro, aos 36 e 58, operaram a reviravolta italiana.

A Lazio lidera o Grupo F, com oito pontos, mais três do que Feyenoord, Sturm Graz e Midtjylland. Contudo, neerlandeses e austríacos ainda se defrontam nesta ronda.

Com Rui Silva como suplente não utilizado e William Carvalho de fora por lesão, o Betis venceu no terreno do Ludogorets (1-0), graças a um golo de Nabil Fekir, aos 56 minutos.

A equipa espanhola confirmou o primeiro lugar do Grupo C, com 13 pontos e ajudou a Roma de Mourinho, que entra mais tarde em campo. O conjunto italiano tem quatro pontos, menos três do que o segundo classificado, o Ludogorets. Já o HJK, tem apenas um.

Já no Grupo D, onde está o Sporting de Braga, o Union Saint-Gilloise foi à Suécia bater o Malmo, por 2-0, com golos de Teuma (10m) e Lazare Amani (42m).

À partida para a última jornada, os belgas já asseguraram o primeiro lugar, fruto dos 13 pontos amealhados. O Union Berlim derrotou o Sp. Braga e é segundo com nove pontos, enquanto os minhotos têm sete. O Malmo ainda não pontuou.