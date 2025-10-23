Liga Europa
Há 9 min
Liga Europa: Aktürkoglu decisivo na vitória do Fenerbahçe sobre o Estugarda
Avançado turco, ex-Benfica, marcou de grande penalidade o único golo do triunfo sobre a formação alemã
GP
Avançado turco, ex-Benfica, marcou de grande penalidade o único golo do triunfo sobre a formação alemã
GP
O Fenerbahçe venceu esta quinta-feira o Estugarda por 1-0, num encontro a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa.
Nélson Semedo e Aktürkoglu foram titulares na formação turca, já Tiago Tomás fez parte do onze dos alemães.
Num jogo que terminou com dez cartões amarelos, foi de uma grande penalidade que o Fenerbahçe marcou o golo que valeu o segundo triunfo na prova. Aktürkoglu, ex-Benfica, assumiu a conversão do penálti e soltou a festa em Istambul.
Com este triunfo, o Fenerbahçe está no 11.º lugar da classificação, com seis pontos, mais três que o Estugarda, na 25.ª posição.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS