O Fenerbahçe venceu esta quinta-feira o Estugarda por 1-0, num encontro a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa.

Nélson Semedo e Aktürkoglu foram titulares na formação turca, já Tiago Tomás fez parte do onze dos alemães.

Num jogo que terminou com dez cartões amarelos, foi de uma grande penalidade que o Fenerbahçe marcou o golo que valeu o segundo triunfo na prova. Aktürkoglu, ex-Benfica, assumiu a conversão do penálti e soltou a festa em Istambul.

Com este triunfo, o Fenerbahçe está no 11.º lugar da classificação, com seis pontos, mais três que o Estugarda, na 25.ª posição.

RELACIONADOS
Lyon: Afonso Moreira marca e Paulo Fonseca só sabe ganhar
Liga Europa: Sp. Braga-Estrela Vermelha, 2-0 (crónica)
Nottingham Forest-FC Porto: Pablo Rosario titular no lugar de Gabri Veiga