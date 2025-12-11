O Fenerbahçe foi à Noruega golear o Brann, em jogo da 6.ª jornada da Liga Europa, por 4-0, com a curiosidade de todos os golos da equipa turca terem sido marcados por antigos jogadores do Benfica.

A começar por Akturkoglu que abriu o marcador, logo aos 5 minutos, com nota artística, destacando-se sobre a direita para bater o guarda-redes do Brann com um «chapéu» bem-medido. Classe!

Aktürkoğlu com toda a classe 🪄



Além do golo madrugador, a vitória da antiga equipa de José Mourinho ficou facilitada pela expulsão do central do Brann, Eivind Helland, logo aos 18 minutos, por ter puxado Youssef En-Nesyri que se preparava para ficar isolado.

A jogar contra dez, foi a vez de Talisca brilhar ao mais alto nível, com um chamado «hat-trick perfeito» [um golo com o pé direito, outro com o pé esquerdo e um terceiro de cabeça]. O internacional brasileiro marcou dois golos até ao intervalo, aos 36 e 44 minutos, antes de marcar um terceiro, já na segunda parte, aos 65 minutos.

Uma goleada que permite ao Fenerbahçe subir até ao sexto lugar da classificação da Liga Europa, em posição de apuramento direto, empurrando o Brann para o 22.º lugar, ainda em posição de play-off.

Confira a classificação da Liga Europa