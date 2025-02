Uma confusão nas bancadas do Lotto Park obrigou à suspensão do jogo entre o Anderlecht e o Fenerbahçe de José Mourinho, da segunda mão do play-off da Liga Europa.

Decorria o minuto nove do encontro quando adeptos das duas equipas entraram em confrontos, tendo obrigado os árbitros a mandarem toda a gente recolher aos balneários e mais tarde suspendendo inclusive o encontro.

Entretanto, o jogo já foi reatado, com o Fenerbahçe de José Mourinho a vencer por 1-0, graças ao golo de En-Nesyri.

