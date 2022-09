O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, teve um arranque positivo na primeira jornada da Liga Europa, ao vencer frente ao Dínamo Kiev (2-1), esta quinta-feira.

Com o Miguel Crespo no onze inicial, a primeira parte foi dominada pela equipa turca com o golo da formação de Istambul a surgir aos 35 minutos por intermédio de um cabeceamento de Gustavo Henrique, assistência de Diego Rossi na conversão de canto.

No segundo tempo, os comandados por Mircea Lucescu entraram melhor no jogo e aos 64 minutos Tsygankov consegue colocar o marcador empatado.

Quando tudo pensava que o resultado seria um empate, o reforço Batshuayi oferece o golo à equipa do Fenerbahçe aos 90+2, causando euforia nos adeptos turcos.

Sem poder contar com Bruma, que não foi inscrito nesta competição, Jorge Jesus começa da melhor forma frente à equipa que eliminou a formação turca na 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

No outro jogo do Grupo B, o resultado entre o AEK Larnaca e o Rennes terminou também 2-1. Aos 29 minutos, Theate colocou a equipa francesa na frente mas quatro minutos mais tarde, Oier ainda deu esperanças aos cipriotas. Mas aos 90+4, Assignon apontou o golo da vitória da formação francesa.