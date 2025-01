O Fenerbahçe, de José Mourinho, não foi além de um empate na receção ao Lyon (0-0), que mantém o emblema turco em posição delicada na fase regular da Liga Europa.

O treinador português pode queixar-se da benevolência do árbitro, Simone Sozza, que perdoou a expulsão a Kumbedi, após entrada dura sobre Szymanski, ao minuto 31.

A fechar a primeira parte, novo lance polémico, com o defesa do Lyon, Niakhaté, a ver o VAR aconselhar o árbitro italiano a reverter o cartão vermelho que lhe foi exibido, na sequência de um lance aparatoso.

No segundo tempo, o Fenerbahçe viu um golo ser-lhe anulado num lance que juntou duas infrações: começou com um fora de jogo de Osayi-Samuel e terminou com En Nesyri a jogar a bola com a mão antes de rematar para o fundo da baliza do Lyon.

O homem do jogo foi o guarda-redes turco Irfan Egribayat, que segurou o nulo com um punhado de intervenções importantes.

Na tabela classificativa, o Lyon segue, provisoriamente, no quarto lugar, com 14 pontos, enquanto o Fenerbahçe é 22.º, com apenas nove. Ambos aguardam pelo desfecho dos jogos desta noite para perceberem em que posição terminam a penúltima jornada da fase regular da Liga Europa.