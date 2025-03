O Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, perdeu na tarde desta quinta-feira na receção ao Rangers, por 3-1, em jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Em Istambul, o jogo não começou bem para a equipa turca, que aos seis minutos ficou em desvantagem no marcador. Szymanski demorou em soltar-se da bola perto da área defensiva, Diomande recuperou e ganhou um ressalto, Cerny outro e a bola sobrou para Cyriel Dessers, que contornou o guarda-redes Irfan Egribayat, para dar vantagem ao Rangers.

Os problemas continuaram para Mourinho com a saída por lesão de Çaglar Soyüncü, aos 16 minutos, mas também o Rangers fez uma alteração forçada, ao minuto 29, com a saída de Robin Propper, para a entrada de Leon Balogun, pouco antes do golo do empate.

Aos 30 minutos, após um canto do lado direito, Alexander Djiku - que tinha entrado para o lugar de Soyüncü - fez um grande golo, num remate à meia-volta, ao segundo poste.

Porém, ainda antes do intervalo, o Rangers voltou para a frente do marcador. Após (nova) perda de bola dos turcos. Desta vez, foi já no meio-campo ofensivo do Fenerbahçe, mas os escoceses recuperaram, saíram rápido para a frente e Vaclav Cerny, após tabelar com Dessers, rematou na área para devolver a vantagem ao Ranger (42m).

Na segunda parte, o Fenerbahçe acabou, de certa forma, salvo de uma goleada pelo VAR. Dessers foi apanhado em fora de jogo aos 51 e 57 minutos e os golos não contaram. Mas, se não foi à primeira, nem à segunda, o Rangers marcaria mais tarde, com Cerny – que arrancou solto ainda antes do meio-campo – a bisar ao minuto 81, na cara de Egribayat, após um passe longo de Raskin.

As duas equipas não jogam a nível interno no fim de semana e voltam a reencontrar-se na Escócia, para a 2.ª mão, na próxima quinta-feira (20h00).