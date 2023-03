O Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus e com Miguel Crespo no banco, foi eliminado esta quinta-feira nos oitavos de final da Liga Europa. Depois da derrota por 2-0 na primeira mão, em Espanha, os turcos receberam o Sevilha e até venceram por 1-0, insuficiente para seguir em frente na prova.

A precisar de dar a volta à eliminatória, a equipa de Istambul denotou alguma intranquilidade nos primeiros minutos, com muitos erros na fase de construção que resultaram em vários passes falhados. Enquanto isso, os espanhóis assumiram uma postura mais expectante, com um bloco recuado e a apostar na segurança defensiva para manter a vantagem que trouxeram do Sánchez Pizjuán.

Perto dos 20 minutos, Jesus deparou-se com uma contrariedade, quando Michy Batshuayi teve de sair de maca, com queixas na virilha, isto depois de uma jogada em que saía para contra-ataque e parou, antes de cair no relvado e levar as mãos à face.

A toada manteve-se, com o Fenerbahçe desorientado… até perto do intervalo. Aos 40 minutos, Kadioglu tirou o cruzamento a partir do corredor direito e a bola bateu no braço de Alex Telles.

Informado pelo VAR, o árbitro Michael Oliver foi ao monitor ver as imagens e entendeu que o ex-FC Porto cometeu penálti. Enner Valencia não perdoou e relançou as esperanças dos turcos, que até podiam ter marcado logo de seguida, não fosse o equatoriano desperdiçar na cara de Dmitrovic.

O guarda-redes do Sevilha foi mesmo um dos protagonistas do segundo tempo. O Fenerbahçe entrou com ótimas dinâmicas na segunda parte e com vontade de igualar as contas da eliminatória e ameaçou em três ocasiões a baliza do sérvio, antes de o jogo ser interrompido por alguns minutos.

Dmitrovic queixou-se que os adeptos da equipa da casa arremessaram objetos para dentro do terreno de jogo e conversou com o árbitro, antes mesmo de ter sido atingido na cabeça. Os jogadores do Sevilha reuniram vários isqueiros que foram atirados e mostraram ao juiz da partida, que chamou a assistência médica para o guardião e conversou com Jorge Jesus, assim como falou com elementos ligados à organização do jogo.

O ritmo intenso com que o Fenerbahçe reentrou após o intervalo foi quebrado pelas atitudes dos próprios adeptos, mas apenas por alguns minutos, pois Valencia voltou a ameaçar perto dos 70m.

A partir de então, a equipa de Jorge Sampaoli geriu a vantagem, Dmitrovic jogou com o relógio (daí os nove minutos de tempo de compensação) e Lamela até atirou um livre ao poste já para lá dos 90.

Apesar de ter dominado, a equipa de Jesus caiu em casa perante o «bicho papão» da Liga Europa, embora tenha feito por merecer algo mais.