Depois da vitória na primeira jornada da Liga Europa, com um golo nos descontos da partida que valeu o triunfo por 2-1 sobre o Dínamo Kiev, Jorge Jesus voltou a ser feliz no fim e evitou a primeira derrota na prova com outro golo nos descontos.

Desta vez foi Enner Valencia a fazer, de grande penalidade, o golo tardio, aos 92 minutos, que fez o 2-2 final em Rennes.

Antes disso, tudo tinha acontecido em oito minutos, de resto. Aos 52, Terrier abriu o marcador, dois minutos depois Majer fez o 2-0 para o Rennes e aos 60 o Fenerbahçe reentrou na partida, com um golo de Kahveci que reduziu a desvantagem.

Jorge Jesus apostou forte depois, lançou no jogo Enner Valencia, João Pedro e Emre Mor, a pressão aumentou depois do Rennes ficar reduzido a dez jogadores por expulsão de Hamari Traoré, aos 83 minutos, Jesus voltou a carregar e lançou o ponta de lança Diego Rossi, até que o Fenerbahçe chegou ao golo nos descontos e regressa à Turquia com um empate que sabe a vitória. Tudo isto num jogo em que o português Miguel Crespo não saiu do banco.

No outro jogo, o Dínamo Kiev voltou a surpreender e perdeu em casa (0-1) com o AEK Larnaca, pelo que o Rennes e o Fenerbahçe continuam a liderar, agora com quatro pontos, seguidos pelo AEK Larnaca com três. O Dínamo Kiev ainda não pontuou.