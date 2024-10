José Mourinho abordou, esta quarta-feira, a sua passagem pelo Manchester United e a diferença de tratamento que teve na altura, perante aquele que a atual direção do clube está a dar a Erik Ten Hag, apesar dos resultados recentes não serem os melhores.

O técnico português defronta a antiga equipa, esta quinta-feira, num jogo a contar para a Liga Europa e que coloca frente a frente os «red devils» e o Fenerbahçe, em Old Trafford.

«Desejo o melhor ao Man. United desde o momento em que saí do clube. Se as coisas não correm da melhor forma para o clube, isso não me deixa feliz. Ao mesmo tempo, não faz muito sentido para mim estar a pensar no que aconteceu, ou no que podia ter acontecido (quando lá estive)», começou por referir.

«Certo é que a direção mantém a confiança no treinador (Erik Ten Hag), ele continua lá, época após época e isso garante estabilidade. Estão a dar-lhe condições para fazer o seu trabalho e essa é uma grande diferença face ao que aconteceu comigo. Ganhámos a Liga Europa, ficámos em segundo no campeonato e ainda temos hipótese de ganhar esse título. Pode ser que o Man. City seja punido com perda de pontos e nós ainda ganhemos o campeonato», concluiu o técnio.

Veja aqui as declarações de José Mourinho: