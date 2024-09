Depois da derrota no dérbi com o Galatasaray, José Mourinho voltou às vitórias. O Fenerbahçe bateu esta quinta-feira o Union St. Gilloise, por 2-1, e entrou com o pé direto na nova edição da Liga Europa.

Os turcos, comandados pelo técnico português, abriram o marcador aos 26m, pelo central Caglar Soyüncü, e ampliaram o marcador já perto do fim, aos 82m, graças a um autogolo de Christian Burgess. Já depois dos 90, num jogo com uma expulsão para cada lado, a equipa belga ainda reduziu por Ross Sykes, já depois de Ivanovic ter falhado um penálti.

Noutro jogo desta tarde, o Rangers foi vencer, por 2-0, a casa do Malmö. Bajrami, logo no primeiro minuto de jogo, e McCausland, aos 76m, fizeram os golos do triunfo escocês.