Já são conhecidas as equipas apresentadas por Sp. Braga e Ferencváros para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O duelo acontece nesta quinta-feira com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol e transmissão na TVI.

Carlos Vicens aposta em três alterações face ao último duelo com o Sporting, em que empatou a duas bolas. Niakaté, Leonardo Lelo e Dorgeles entram em detrimento de Paulo Oliveira, Victor Gómez e Diego Rodrigues.

SP. BRAGA: Hornicek, Arrey-Mbi, Niakaté, Lagerbielke; Lelo, Grillitsch, João Moutinho, Dorgeles; Ricardo Horta, Pau Victor e Rodrigo Zalazar.

SUPLENTES SP. BRAGA: Tiago Sá, João Carvalho, El Ouazzani, Merheg, Paulo Oliveira, Moscardo, Gorby, Tiknaz, Fran Navarro, Yanis da Rocha, Diego e Gabri.

FERENCVÁROS: Grof, Cissé, Raemaekers, Gómez; Makreckis, Kanichowsky, Abu Fani, Zachariassen, O'Dowda; Yusuf e Joseph.

SUPLENTES FERENCVÁROS: Várga, Tóth, Keita, Levi, Kovacevic, Cadu, Szalai, Gruber, Júlio Romão, Madarász e Nagy.