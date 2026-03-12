O Sp. Braga defronta esta quinta-feira o Ferencváros, da Hungria, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois do empate caseiro diante do Sporting (2-2), não é esperado que Carlos Vicens faça muitas alterações em relação ao último onze apresentado.

A principal mudanças deve passar pela defesa, com o regresso do lesionado Niakaté diretamente para o centro da última linha bracarense.

De recordar, o Ferencváros-Sp. Braga tem início marcado para as 20h e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Confira na galeria associada o onze provável do Sp. Braga.

Onze provável do Ferencváros: Dénes Dibusz, Mariano Gómez, Toon Raemaekers, Gábor Szalai, Cebrails Makreckis, Cadú Lopes, Júlio Romão, Mohammed Fani, Jonathan Levi, Dele Yusuf, Lenny Joseph