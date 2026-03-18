Robbie Keane, treinador do Ferencváros, em conferência de imprensa, após a derrota (4-0) na visita ao Sporting de Braga, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. O técnico da equipa húngara deixou muitos elogios aos minhotos e garantiu que sai «orgulhoso» pela campanha europeia.

Liberdade dos três avançados do Sp. Braga criou problemas na marcação

«Antes de mais, parabéns ao Sp. Braga, é uma equipa muito boa, com um bom treinador, um tipo porreiro. Os três [primeiros] golos são três erros, deixámo-los em jogo. Três erros claros que deram golo, três golos evitáveis, para ser sincero. Sabíamos que ia ser uma tarefa difícil, contra uma grande equipa, mas, como acabei de dizer aos jogadores, ninguém acreditaria que estaríamos aqui agora. No balneário, disse que temos sempre de acreditar, mesmo apesar da diferença gigantesca de orçamento. Disse para ninguém ficar desapontado. Temos de olhar para a “big picture”. Os rapazes foram incríveis para chegar aqui. Seguimos em frente. Estabelecemos um padrão e temos de o manter agora. Estou orgulhoso do que eles fizeram.»

Problemas nos primeiros 20 minutos

«Sabíamos que eles iriam vir com tudo, mas foi mais posicional do que outra coisa. Eram bolas simples, um segundo fora de posição e deixámos os avançados em jogo. Eram golos evitáveis. Com os golos, eles ficaram confiantes, os adeptos também. Estava 3-0 ao intervalo, mas disse aos rapazes para se esquecerem do marcador, disse que estava 1-0. No primeiro jogo estivemos muito bem e não posso condenar os jogadores pela atitude.»

Resumo desta campanha europeia

«Estou muito orgulhoso. Vejam as equipas com quem jogámos: Fenerbahçe, Rangers, Nottingham… falamos de jogadores que valem 50 ou 60 milhões. Tem sido uma jornada incrível, é por isso que não estou chateado, de todo. Disse aos rapazes para andarem de peito aberto. Foi uma boa campanha, que nos deu algum respeito em todo o mundo.»

Diferença de níveis entre as equipas

«Se cometes erros a este nível… Quando jogas contra equipas de topo e jogadores de qualidade, dás um centímetro e eles vão marcar. Eu joguei a alto nível, sei disso. Com uma chance, um segundo, eu iria marcar. Essa é diferença entre níveis. Jogadores de topo, equipas com maior orçamento… os meus jogadores também podem jogar a alto nível, estabeleceram uma nova linha comparativamente ao ano passado. O meu trabalho é sobre como os melhorar. Quero ganhar, claro. Mas tenho satisfação de ver os jogadores a progredirem, é o teu trabalho enquanto treinador. Quero ganhar, mas sou realista: o meu trabalho é tirar o melhor de alguém e fazê-lo atingir o que ele nunca atingiu antes.»

Jogadores do Sp. Braga que o impressionaram

«Todos. É errado dizer só um, eles têm uma grande equipa em todas as posições. São uma equipa de topo, guardaram bem a bola, todas as equipas portuguesas contra quem joguei são muito calmas em posse. Mesmo quando joguei com a seleção. Eles preferem a componente técnica aqui, como em Espanha. Fiquei impressionado ainda no primeiro jogo, para ser sincero.»