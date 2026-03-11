Robbie Keane: «Sp. Braga é favorito no papel, mas só penso em vencer...»
Treinador do Ferencváros antevê duelo com os bracarenses, na primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa
Robbie Keane refere que o Sp. Braga é favorito no papel, sobretudo pela diferença em termos financeiros, mas garante que a sua mentalidade não muda consoante «orçamentos». O técnico do Ferencváros deixa elogios ao adversário e destaca a capacidade com bola dos comandados de Carlos Vicens:
Análise ao Sp. Braga
«É uma boa equipa, têm jogadores muito técnicos e gostam de ter o controlo da bola. O nosso trabalho é impedir que o façam. Vai ser um jogo difícil, mas tenho a certeza de que eles dizem o mesmo de nós.»
Há algum favorito nesta eliminatória?
«No papel, em termos financeiros, claro que sim. O Sp. Braga seria favorito. É normal dizê-lo. Agora, não significa que vá acontecer. Jogámos contra o Fenerbahçe e um jogador deles era mais caro do que a nossa equipa toda. O mesmo acontece com o Sp. Braga. Enquanto treinador, olho para quem está à minha frente e só penso em vencer. A minha mentalidade não muda consoante o orçamento.»
«Bis» de Robbie Keane ao Sp. Braga enquanto jogava no Tottenham...
«Lembro-me de jogar contra o Sp. Braga, mas não me recordo muito bem dos golos. Se tivesse bons joelhos e calçasse as chuteiras outra vez adorava jogar contra eles. Enquanto treinador e jogador, chegar a estes patamares... é para isto que jogamos futebol. Digo aos jogadores para aproveitarem, já que as pessoas não esperavam que chegássemos a esta fase da competição.»
Elogios para João Moutinho
«Ainda joga aos 39 anos? Incrível, que grande jogador. Esteve no Wolverhampton, uma das minhas antigas equipas.»