Depois do empate fora de casa a um golo, o Feyenoord goleou em Roterdão os ucranianos do Shakhtar por implacáveis 7-1.

A equipa neerlandesa, atual líder do campeonato dos Países Baixos, começou a construir o volumoso triunfo logo aos 9 minutos, quando Santiago Giménez abriu o ativo. Ainda na primeira parte, Kokçu bisou (24m e 28m de penálti) e ao intervalo, com 3-0, a eliminatória já estava resolvida.

Mas nem assim o Feyenoord abrandou. Aos 67 minutos, o placard já mostrada inverosímeis 7-0. Idrissi (49m e 60m), Jahanbakhsh (64m) e Danilo (67m) fizeram os golos.

O melhor que o Shakhtar conseguiu foi reduzir aos 87 minutos por Kelsy.

Com este resultado, o Feyenoord segue para os quartos de final da Liga Europa e isso, como escrevemos no título, é mau para Portugal na luta pelo sexto lugar no ranking UEFA, que define a distribuição das equipas pelas diferentes competições europeias.