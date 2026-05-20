Aí está tão aguardada conquista da Liga Europa por parte do Aston Villa. Após a conquista da Liga dos Campeões, em 1981/82, os villains voltaram a arrecadar uma competição europeia, sendo que Unai Emery volta a ser feliz na competição que mais venceu na carreira.

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Istambul recebeu a primeira de três finais europeias desta temporada, sem portugueses em campo, mas com um clube luso muito atento. Para chegar diretamente à fase de liga da Champions em 2026/27, o Sporting precisava da vitória do Aston Villa, além do quarto lugar na Liga Inglesa.

E a verdade é que foram os «villains» a entrar melhor no encontro, graças à qualidade individual de Morgan Rogers. À entrada da área, o remate saiu com muita força e obrigou o guarda-redes a uma intervenção espetacular. Depois da época de revelação, o avançado inglês está a realizar mais uma temporada de alto nível, com dois dígitos em golos e assistências.

No banco de suplentes, Unai Emery esperava voltar a levantar a Liga Europa, desta feita por uma inédita quinta vez, no que a treinadores diz respeito. Do banco de suplentes viu um primeiro tempo com pouca criatividade e alguns cartões amarelos, perante uma arbitragem algo rigorosa de François Letexier.

Com ambos os coletivos a falharem em diversos momentos, não foi apenas Rogers que apareceu em bom plano na cidade turca. Manzambi demorou a mostrar a cara, mas quando o fez trouxe muitos problemas à defensiva inglesa.

Mas é de uma final que estamos a falar. Há momentos que têm de ficar na história e os heróis devem aparecer neste tipo de palcos. Que o diga Tielemans. Um pontapé de canto cobrado à maneira curta deixou a bola nos pés de Rogers e este colocou a bola redondinha nos pés do belga… para uma finalização do outro mundo. É daqueles lances que vale a pena ver e rever.

Ainda o Friburgo se estava a recompor do 1-0, já Buendía abria os braços para festejar o segundo. Se achou impressionante o lance de Tielemans, este momento do argentino é de fazer levantar qualquer adepto. Com muito espaço para brilhar e, diga-se, muita passividade da defesa alemã, Buendía rematou em arco e não deu qualquer hipótese de defesa ao guarda-redes.

O árbitro mandou toda a gente para os balneários logo de seguida e o segundo tempo começou com um ligeiro ascendente dos alemães. Ainda assim, a falta de eficácia fez com que o Aston Villa chegasse ao 3-0 na primeira ocasião que criou.

Buendía voltou a fazer o que quis do defesa e encontrou Morgan Rogers solto de marcação dentro da área. O inglês só teve de fazer o que melhor sabe e assinar o 14.º golo na época, igualando assim o registo da época passada.

A partir daqui, o Aston Villa entrou em modo gestão e apesar das oportunidades que conseguiu ir criando em contra-ataques, não deu grandes hipóteses de resposta ao adversário. O resultado nunca esteve verdadeiramente em questão e a festa tomou conta dos adeptos após o minuto de compensação dado por François Letexier.

Para o Sporting, falta agora aguardar pelo resultado da última jornada da Liga Inglesa, sendo que apenas o quarto lugar na tabela interessa aos comandados de Rui Borges.