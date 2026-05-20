Liga Europa
Há 59 min
VÍDEO: Príncipe William em Istambul para a final da Liga Europa do «seu» Aston Villa
Membro da família real britânica é conhecido adepto da formação de Birmingham
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Membro da família real britânica é conhecido adepto da formação de Birmingham
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A edição 2025/26 da final da Liga Europa entre Friburgo e Aston Villa, em Istambul, contou com um adepto especial nas bancadas.
Depois dos efusivos festejos nas «meias», o Príncipe William quis novamente marcar presença no jogo decisivo da competição para apoiar os «seus» villains.
A formação britânica procura o seu primeiro título europeu desde a Supertaça Europeia vencida em 1982/83, após a conquista inédita da Liga dos Campeões na temporada anterior.
Acompanhe em direto o Friburgo-Aston Villa aqui, no Maisfutebol.
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