Farioli: «Martim? Está recuperado e pode jogar, Borja Sainz vai ser titular»
Treinador abordou a lesão do lateral-direito e o regresso do extremo espanhol às opções
Farioli: «O Martim está pronto para jogar e Borja Sainz será titular»
Farioli: «O jogo poderia ser um duelo da Liga dos Campeões»
Farioli: «Thiago Silva? Convidei-o para jantar»
Farioli: «Lesão de Samu mostra que tive razão em deixar o Pietuszewski de fora»
Farioli: «Mostrámos a nossa verdadeira cara nos clássicos»
Farioli: «O Estugarda é equipa muito bem trabalhada»