Na antevisão ao jogo frente ao Estugarda, Francesco Farioli garantiu que Martim Fernandes está recuperado e pode ser opção para o jogo. Relativamente ao regresso em pleno de Borja Sainz, após o falecimento da mãe, o treinador italiano confessou que o extremo será titular no jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Recuperação de Martim Fernandes

«O Martim teve um problema físico no último jogo (frente ao Benfica), mas já está recuperado. Hoje teve uma sessão inteira com a equipa e está capaz de ir a jogo.»

Titularidade de Borja Sainz

«O Borja foi a primeira vez que esteve de novo com a equipa (depois do falecimento da mãe) e teve os seus minutos e amanhã será titular. Gosto de pensar que todos vão ter um papel importante na equipa. Temos muitos jogos importantes, se considerarmos o mês de março, os dois jogos que já jogamos, o de amanhã, o segundo jogo no Estádio do Dragão, além dos dois jogos contra Moreirense e Sp. Braga, como podem imaginar, são todos jogos muito intensos, e vamos precisar de 23, 24 jogadores que façam parte da equipa.»