Depois do triunfo em Camp Nou (3-2), que ditou o apuramento para as meias-finais da Liga Europa, o plantel do Frankfurt resolveu tirar a manhã para correr junto à praia em Barcelona e até foram a banhos.

Esta sexta-feira, os jogadores conviveram com alguns dos milhares de adeptos alemães que viajaram para Espanha e «pregaram» algumas partidas já dentro de água. Entre os intervenientes, pois claro, estava o avançado português Gonçalo Paciência.

As imagens de uma manhã animada: