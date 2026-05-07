Já há equipas iniciais para o Friburgo-Sporting de Braga, jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa (20h00).

Em relação ao jogo da primeira mão, há uma semana, ganho pelos minhotos (2-1), há uma mudança no onze do Sporting de Braga: entra Dorgeles e sai Ricardo Horta. É expectável que seja Dorgeles a fechar à esquerda, ao contrário do jogo em Braga, em que Zalazar fez o corredor esquerdo de início.

No Friburgo, o treinador Julian Schuster muda dois jogadores em relação ao jogo em Braga. Saem Jordy Makengo e o já referido Yuito Suzuki, lesionado. Entram Lukas Kübler e Nicolas Höfler. Com isto, é expectável que Philipp Treu passe de lateral-direito para lateral-esquerdo, com Kübler a jogar do lado direito da defesa. Antevê-se ainda, por este onze, que o médio mais defensivo Höfler entre para o lado de Eggestein no meio-campo, com Manzambi mais adiantado, atrás do avançado Matanovic, face à ausência de Suzuki.

AS EQUIPAS PARA O FRIBURGO-SP. BRAGA:

FRIBURGO: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.

SP. BRAGA: Hornicek; Vitor Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Víctor Gómez, João Moutinho, Gorby, Zalazar; Tiknaz, Pau Víctor, Dorgeles.

SUPLENTES DO FRIBURGO: Müller (gr), Huth (gr), Jung, Scherhant, Höler, Irié, Philipp, Günter, Makengo, Ogbus, Steinmann, Tarnutzer.

SUPLENTES DO SP. BRAGA: Tiago Sá (gr), Bellaarouch (gr), Leonardo Lelo, El Ouazzani, Gabriel Moscardo, Ricardo Horta, Fran Navarro, Yanis da Rocha, Jónatas Noro, Rodrigo Silva, Gabri Martínez, Luisinho.

AS EQUIPAS PARA O FRIBURGO-SP. BRAGA:

O italiano Davide Massa é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado pelos compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio. O quarto árbitro é o belga Erik Lambrechts. No vídeo-árbitro vão estar também dois italianos, com Daniele Chiffi assistido por Luca Pairetto.

Das equipas portuguesas na Champions à vaga extra: os cenários para esta noite

Se o Sporting de Braga passar à final, Espanha confirma a vaga extra na Liga dos Campeões 2026/27 como um dos dois países com melhor desempenho nas provas UEFA desta temporada, juntando-se a Inglaterra. Isto porque, afastando o Friburgo, impossibilitaria a Alemanha de chegar ao atual segundo lugar do ranking de época ocupado pelos espanhóis.

Outra nota importante desta noite é o facto de, se esta noite Sporting de Braga e Aston Villa passarem, Portugal mantém vivas as duas hipóteses de ter duas equipas com entrada direta na Liga dos Campeões 2026/27. Ou mantém pelo menos uma hipótese se uma qualquer delas passar. No fundo, tê-las-á se o Sporting de Braga vencer a Liga Europa, ou então se o Aston Villa a ganhar e terminar no top-4 da Premier League (o mesmo que dizer que se apura para a Champions via campeonato, abrindo vaga para o clube com melhor coeficiente do caminho dos não campeões nas pré-eliminatórias, que será o segundo classificado português, seja ele Benfica ou Sporting).