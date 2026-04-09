Liga Europa
Há 7 min
«Simply the Beste»: ex-Benfica marca e assiste frente ao Celta de Vigo
Friburgo, que poderá ser adversário do Sp. Braga nas meias-finais da Liga Europa, vai a Espanha com vantagem de três golos
AC
Friburgo, que poderá ser adversário do Sp. Braga nas meias-finais da Liga Europa, vai a Espanha com vantagem de três golos
AC
Jan-Niklas Beste, antigo jogador do Benfica, esteve em plano de destaque na vitória caseira do Friburgo sobre o Celta de Vigo (3-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.
Vincenzo Grifo abriu o marcador logo aos dez minutos, com um pontapé de fora da área. Já aos 32, Beste, a jogar pelo corredor direito, só teve de encostar para a baliza, após o trabalho de Igor Matanovic, para aumentar a vantagem dos germânicos.
Na segunda parte, aos 78 minutos, o ex-Benfica converteu um canto e Matthias Ginter atirou para golo, garantindo uma vantagem significativa ao oitavo colocado do campeonato alemão.
Daqui a uma semana, disputa-se a segunda mão em Vigo. O vencedor desta eliminatória irá defrontar o Betis ou o Sporting de Braga.
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