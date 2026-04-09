Jan-Niklas Beste, antigo jogador do Benfica, esteve em plano de destaque na vitória caseira do Friburgo sobre o Celta de Vigo (3-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Vincenzo Grifo abriu o marcador logo aos dez minutos, com um pontapé de fora da área. Já aos 32, Beste, a jogar pelo corredor direito, só teve de encostar para a baliza, após o trabalho de Igor Matanovic, para aumentar a vantagem dos germânicos.

Na segunda parte, aos 78 minutos, o ex-Benfica converteu um canto e Matthias Ginter atirou para golo, garantindo uma vantagem significativa ao oitavo colocado do campeonato alemão.

Daqui a uma semana, disputa-se a segunda mão em Vigo. O vencedor desta eliminatória irá defrontar o Betis ou o Sporting de Braga.