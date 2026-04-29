Julian Schuster, treinador do Friburgo, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, desta quinta-feira (20h), a contar para a primeira mão das «meias» da Liga Europa. Jan-Niklas Beste, ex-Benfica, também falou sobre uma equipa muto técnica.

Sp. Braga com experiência europeia

«É difícil perceber que equipa o Braga vai apresentar, são uma equipa que já jogou uma meia-final [em 2011]. Nós, não temos muita experiência, ainda não tínhamos estado nesta fase, mas podemos garantir muita motivação e vontade. Estamos com muita energia.»

Guerreiros equiparados aos grandes de Portugal

«Venceram uma equipa forte da Liga espanhola, sobretudo fora e, depois de terem estado a perder 2-0, deram a volta e ganharam por 4-2. Demonstraram que são uma equipa muito forte do ponto de vista mental. Tem muita posse de bola e pode comparar-se aos grandes clubes de Portugal.»

Jan-Niklas Beste

Dois jogos a caminho do sonho

«É uma equipa muito técnica, tem muitas soluções, com muito boa mentalidade, como vimos contra o Betis. Este não é um jogo qualquer, vão ser dois jogos para chegar à final e vamos tentar jogar da melhor forma possível.»