A inclusão de Pablo Rosario no onze inicial, no lugar de Gabri Veiga, é a surpresa reservada pelo treinador do FC Porto, Francesco Farioli, para o jogo com o Nottingham Forest, da terceira jornada da fase liga da Liga Europa.

De resto, regressam ao onze portista Diogo Costa e Samu, por troca com Cláudio Ramos e Deniz Gul, em relação ao jogo do último fim de semana, com o Celoricense, para a Taça de Portugal.

No Nottingham Forest, o primeiro desenho de Sean Dyche deixa antever uma equipa com tração à frente, juntando Dan Ndoye, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Igor Jesus no setor ofensivo.

ONZE DO NOTTINGHAM FOREST: Matz Sels, Neco Williams, Nikola Milenkovic, Murillo, Zinchenko, Douglas Luiz, Elliot Anderson, Dan Ndoye, Callum Hudson-Odoi, Gibbs-White e Igor Jesus.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Alan Varela, Victor Froholdt, Pablo Rosario, Borja Sainz, Pepê e Samu.

O encontro arranca às 20h00 e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.

