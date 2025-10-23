Nottingham Forest-FC Porto: Pablo Rosario titular no lugar de Gabri Veiga
Francesco Farioli faz ainda regressar Diogo Costa e Samu ao onze inicial dos «Dragões»
A inclusão de Pablo Rosario no onze inicial, no lugar de Gabri Veiga, é a surpresa reservada pelo treinador do FC Porto, Francesco Farioli, para o jogo com o Nottingham Forest, da terceira jornada da fase liga da Liga Europa.
De resto, regressam ao onze portista Diogo Costa e Samu, por troca com Cláudio Ramos e Deniz Gul, em relação ao jogo do último fim de semana, com o Celoricense, para a Taça de Portugal.
No Nottingham Forest, o primeiro desenho de Sean Dyche deixa antever uma equipa com tração à frente, juntando Dan Ndoye, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Igor Jesus no setor ofensivo.
ONZE DO NOTTINGHAM FOREST: Matz Sels, Neco Williams, Nikola Milenkovic, Murillo, Zinchenko, Douglas Luiz, Elliot Anderson, Dan Ndoye, Callum Hudson-Odoi, Gibbs-White e Igor Jesus.
ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Alan Varela, Victor Froholdt, Pablo Rosario, Borja Sainz, Pepê e Samu.
O encontro arranca às 20h00 e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.
