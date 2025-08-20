O Sp. Braga parte com 23 jogadores na comitiva para o Algarve, onde defronta, esta quinta-feira [20h00], o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, para o play-off de acesso à Liga Europa.

A ausência de Gharbi, que já havia falhado o duelo com o Alverca para o campeonato, é a principal nota de destaque de uma lista que conta com o jovem Sandro Vidigal, de 18 anos, que esta época foi utilizado por Carlos Vicens nos jogos com o Levski Sofia (Liga Europa) e o Tondela (Liga).

O Sp. Braga defronta o Lincoln Red Imps, para a primeira mão do play-off da Liga Europa, esta quinta-feira, no Algarve, num jogo que será arbitrado pelo dinamarquês Martin Krogh e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.

A segunda mão da eliminatória está agendada para 27 de agosto, em Braga. O vencedor apura-se para a fase de liga da Liga Europa e o derrotado será relegado para a Liga Conferência.

Convocatória do Sp. Braga

Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch.

Defesas: Victor Gómez, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira e Arrey-Mbi.

Médios: Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar, Moscardo, Dorgeles, Gorby e Diego.

Avançados: Roger, El Ouazzani, Ricardo Horta, Gabri Martínez, Fran Navarro, Pau Víctor e Sandro Vidigal. 

