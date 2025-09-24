Thomas Letsch, treinador do Salzburgo, faz a antevisão ao jogo com o FC Porto, para a fase regular da Liga Europa, em entrevista à Sport TV:

Com respeito, mas sem medo do FC Porto

«Se formos para um encontro com medo, então não temos hipótese de ganhar. Todos os jogos são para ganhar. Se queremos estar numa competição e ser bem-sucedidos, temos de ter respeito por todos os clubes, como temos pelo FC Porto, mas nunca medo».

Análise ao adversário

«O FC Porto é uma equipa total. Tem uma grande defesa, que trabalha em conjunto, e uma grande qualidade no ataque. É um dos grandes desafios que podemos ter na Liga Europa».

