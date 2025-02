AZ Alkmaar, Steaua Bucareste e Bodo/Glimt juntam-se à Roma na lista de quatro equipas do play-off que seguem para os oitavos de final da Liga Europa.

Na Turquia e após a goleada por 4-1 no jogo da primeira mão, os neerlandeses conseguiram um empate a dois golos, sendo que na primeira parte Maikuma deu vantagem à formação de Alkmaar.

A vantagem mínima durou até ao intervalo e no segundo tempo o resultado sofreu novamente alterações. Kasius fez o segundo para os neerlandeses aos 55 minutos e no seguinte, Osimhen devolveu alguma esperança aos adeptos turcos. Até final, o Galatasaray ainda conseguiu colocar novamente a bola no fundo da baliza, mas o golo de Sallai de nada serviu.

Nos oitavos de final, o AZ Alkmaar irá medir forças com Man. United ou Tottenham.

Já na Roménia, o Steaua Bucareste recebeu e venceu o PAOK por 2-0, ampliando assim para 4-1 o agregado na eliminatória.

Cisotti deu vantagem à equipa da casa aos 30 minutos e já no segundo tempo, Miculescu fez o segundo da formação romena, que irá agora defrontar Lyon ou Eintracht Frankfurt na próxima fase da competição.

Por fim, Bodo/Glimt e Twente protagonizaram uma reta final de encontro sensacional, com três golos após os 90 minutos.

No primeiro tempo, os visitantes colocaram-se em vantagem, com uma infelicidade de Sjovold e a abrir a segunda parte, Hogh restabeleceu a igualdade no marcador.

A emoção ficou guardada para o período de compensação, com Hilgers a protagonizar um auto golo que colocou o Bodo/Glimt dentro da eliminatória. Dois minutos depois, os noruegueses voltaram a marcar (Wembangomo aos 90+4), mas a euforia durou apenas até aos 90+6, quando Steijn faturou e atirou as decisões para o prolongamento.

Aí acabou por ser mais forte o Bodo/Glimt, com dois golos na segunda parte dos 30 minutos adicionais, por intermédio de Sondre Fet e uma infelicidade de Verschueren.

Na próxima fase da competição, os noruegueses vão medir forças com Olympiakos ou Rangers, sendo que o sorteio da Liga Europa acontece esta sexta-feira, às 12h, em Nyon.