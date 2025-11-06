Thorsten Fink, treinador do Genk, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo sobre o Sp. Braga. Entre elogios à equipa portuguesa, define os ajustes ao intervalo como essenciais.

Análise ao jogo

«Penso que na primeira parte a nossa postura foi muito boa, a minha equipa esteve bem, mas pode sempre ser melhor. A posse de bola não foi a que desejávamos, mas acredito que a equipa fez as coisas quer tinha a fazer. Penos que o 1-1 antes do intervalo aconteceu no momento certo, ajudou a equipa. Ajustámos ao intervalo, criámos mais oportunidades, marcámos três golos, o que não é mau frente ao Braga que é uma equipa muito boa, apenas tinha vitórias e ainda não tinha sofrido golos. Estou satisfeito com a vitória de hoje, uma vitória histórica, fora para o clube».

Ficar nos oito primeiros é, agora, um objetivo?

«Nesta competição há muitas equipas muito boas, com bons executantes. Procuramos melhorar a cada jogo, ainda com o Ferencvaros tivemos muito posse, mas não foi um bom jogo, com boas sensações para as pessoas. Não há pontos fáceis, todos os pontos são difíceis na Liga Europa, gostaríamos de ficar o mais acima possível, mas temos de ter os pés no chão».