O Getafe venceu o Ajax por 2-0 em Madrid e conseguiu uma vantagem confortável para o jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



Sem Antunes, o conjunto de Bordalás marcou a sete minutos do intervalo por Deyverson. O ex-Benfica surgiu na área a atirar certeiro após uma jogada estudada, batendo Bruno Varela (estreante pelo Ajax nesta prova).



O avançado brasileiro, de resto, foi atingido por um objeto enquanto celebrava o golo.



O guarda-redes português foi impotente no segundo golo do conjunto madrileno. O recém-entrado Kenedy teve espaço na esquerda e rematou com a bola a desviar em Dest e a trair Varela.



Jogo complicado para os holandeses que terminaram a primeira parte sem qualquer remate à baliza de Soria, algo inédito esta época.



