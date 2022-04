O treinador do Rangers, Giovanni Van Bronckhorst, assegurou esta quarta-feira que os escoceses estão determinados e confiantes no apuramento para as meias-finais da Liga Europa, precisando, para isso, de anular a desvantagem de 1-0 sofrida em Braga, no jogo da primeira mão dos quartos de final, na passada quinta-feira.

«Estávamos a par que era um grande adversário, dos seus resultados, mas sabemos que os podemos ultrapassar. Após jogar contra uma equipa, somos mais cientes do que ela é capaz, temos uma oportunidade para chegar às meias-finais, é um grande jogo e temos que estar a top, mas estamos confiantes que vamos passar. Vimos o Braga em diferentes moldes, quando preparo uma equipa temos que estar preparados para as diferentes facetas do adversário. O Braga gosta de atacar e pressionar, temos que estar preparados e prontos para qualquer faceta do Braga», frisou o técnico holandês, em conferência de imprensa de antevisão.

«Acredito nos meus jogadores, sei do que são capazes e estou sempre confiante. Esta época já mostrámos, contra grandes equipas europeias, do que somos capazes, penso que podemos jogar melhor do que na semana passada, temos que estar em grande», referiu Van Bronckhorst, focado apenas no duelo com os minhotos, apesar de, três dias depois, o Rangers ter novo duelo com o rival Celtic, nas meias-finais da Taça da Escócia.

«Será um feito para o clube chegar às meias-finais, é algo que não aconteceu nos últimos anos e prova o nosso progresso nas competições europeias. Estamos prontos física e mentalmente», disse, ainda.

Ramsey: «É um grande jogo para nós»

O médio galês Aaron Ramsey, emprestado pela Juventus ao Rangers no início de 2022, tem sido pouco utilizado pelo técnico desde que chegou, tendo feito apenas quatro minutos de um jogo na Liga Europa em quatro jogos possíveis desde que está no clube. Ainda assim, o atleta de 31 anos diz-se bem fisicamente após um trabalho específico nas últimas semanas e apto «para ajudar a equipa a atingir as meias-finais».

«Gosto de jogar estes grandes jogos e este é um grande jogo para nós. Quero fazer parte dele. Tenho feito um plano delineado para mim nas últimas semanas, tem corrido bem, sinto-me melhor e mais forte e espero ajudar a equipa a chegar às meias-finais», afirmou, destacando a maior juventude do Sp. Braga, considerando que o Rangers tem «jogadores com mais experiência». Ainda assim, avisa para os perigos do adversário, «uma equipa técnica, que gosta de jogar» e «colocar muitos homens na frente».

«Temos que deixar tudo em campo, porque vai ser preciso para que possamos qualificar-nos. É um jogo de grande dimensão para nós, há pressão neste clube, mas estou habituado e dou-me muito bem com ela», sublinhou.

O Rangers-Sp. Braga joga-se a partir das 20 horas de quinta-feira no estádio Ibrox e tem arbitragem do francês François Letexier. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.