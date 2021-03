O treinador do Rangers, Steven Gerrard, afirmou na noite desta quinta-feira que o seu jogador, Glen Kamara, afirmou ter recebido insultos racistas durante o jogo com o Slavia de Praga, que terminou com vitória dos checos (0-2) e consequente apuramento destes para os «quartos» da Liga Europa.

Na reta final do encontro, o médio do Rangers, Joe Aribo, viu o cartão amarelo aos 87 minutos e, depois, uma falta de Connor Goldson espevitou os ânimos entre jogadores das duas equipas.

Na sequência dessa segunda falta, Goldson e um jogador do Slavia, Ondrej Kudela, viram também o cartão amarelo e Glen Kamara ficou visivelmente furioso com um alegado comentário de Kudela junto ao seu ouvido, algo que Steven Gerrard espera ver investigado pela UEFA.

«Constróis relações no futebol e eu construi uma relação forte com o Glen Kamara. Eu acredito nele e no que ele está a dizer e outras pessoas ouviram-no ser dito», afirmou o técnico inglês, após o encontro.

«Agora é com a UEFA e espero que isto não fique debaixo do tapete. O jogador do Slavia causou isto, fez com que isto escalasse. Algo tem de acontecer rapidamente e isso está acima de mim. A situação não é normal. Porque é que ele cobre a boca para dizer alguma coisa? As pessoas deles [Slavia] estão a tentar defendê-lo, dizendo que ele não o fez. O que podemos esperar e que a UEFA faça algo sobre isso. O incidente azedou um bom jogo entre as duas equipas», continuou Gerrard, garantindo que os jogadores lhe disseram «que não lhes passava pela cabeça sair de campo» apesar da situação.

Gerrard reconheceu ainda que «é difícil dizer o que deve acontecer». «A única forma para erradicar isto é as pessoas que mandam fazerem alguma coisa. Não faz sentido algum o que o jogador fez», insistiu.