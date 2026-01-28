O francês Willi Delajod foi nomeado pela UEFA para arbitrar o encontro entre o Go Ahead Eagles e o Sp. Braga, referente à oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa.

A deslocação dos minhotos aos Países Baixos será, assim, dirigida por um árbitro que já tem historial com o futebol português, tendo apitado em 2021 um encontro da I Liga entre o Paços de Ferreira e os arsenalistas, que terminou empatado a zero.

Delajod terá como assistentes os compatriotas Erwan Finjean e Valentin Evrard, enquanto Marc Bollengier desempenhará as funções de quarto árbitro. No vídeoárbitro estarão também dois juízes experientes: o francês Bastien Dechepy como VAR e o alemão Sascha Stegemann como AVAR.

O Sp. Braga chega à derradeira jornada da fase de liga no quinto lugar da classificação, em posição privilegiada para assegurar o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa.