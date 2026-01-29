O Sp. Braga empatou esta quinta-feira a zero no terreno do Go Ahead Eagles, na oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa, resultado que acabou por sorrir à formação minhota, que garantiu o apuramento direto para os oitavos de final da competição. Um jogo muito cinzento que teve apenas um remate enquadrado, mas foi o suficiente para os comandados por Vicens.

À entrada para o encontro, os arsenalistas ocupavam o quinto lugar da classificação e sabiam que uma vitória assegurava, sem depender de terceiros, a presença no top 8. Já o Go Ahead Eagles, 30.º classificado, precisava de vencer e de uma conjugação improvável de resultados para ainda sonhar com o play-off.

Carlos Vicens promoveu quatro alterações no onze inicial, lançando Lagerbielke, Lelo, Grillitsch e Fran Navarro para os lugares de Barisic, Gabri Martínez, João Moutinho e Pau Víctor. Num ambiente gélido em Deventer, com sensação térmica próxima dos 0.ºC, os neerlandeses entraram mais confortáveis no jogo e assumiram desde cedo a posse de bola.

O Sp. Braga revelou dificuldades em assumir o controlo do encontro, permitindo ao Go Ahead Eagles circular com critério, embora sem grande profundidade. A primeira aproximação perigosa dos arsenalistas surgiu apenas aos 22 minutos, quando Gorby rompeu pelo meio e rematou rasteiro, mas fraco, para defesa segura de Busser.

Os anfitriões responderam pouco depois, aos 28, com Siversten a cruzar rasteiro para Linthorst, que atirou muito por cima. Apesar da maior posse dos neerlandeses, foi o Sp. Braga quem criou a melhor ocasião antes do intervalo: já em tempo de compensação, Zalazar trabalhou bem na esquerda, cruzou e Fran Navarro cabeceou a rasar o poste direito da baliza do Go Ahead Eagles (45m+2).

Pirotecnia abrilhantou um jogo cinzento

O descanso foi marcado por grande festa dos adeptos da casa, com recurso a muita pirotecnia, que acabou por atrasar o reatamento do encontro devido ao fumo lançado para o relvado.

Na segunda parte, o Sp. Braga tentou ser mais assertivo no ataque, ainda que sem grande brilho. Aos 55 minutos, Ricardo Horta cruzou para a área, a bola sobrou para Fran Navarro, mas Linthorst apareceu com um corte providencial, evitando o golo dos arsenalistas.

O ambiente manteve-se intenso nas bancadas e, aos 63 minutos, voltou a haver pirotecnia lançada pelos adeptos do Go Ahead Eagles, desta vez sem obrigar à interrupção da partida. Dentro das quatro linhas, o jogo seguiu equilibrado, com poucas oportunidades e muita luta a meio-campo.

Até ao apito final, o melhor momento acabou por pertencer aos arsenalistas. A cinco minutos do fim, Pau Victor, que tinha entrado na segunda parte, acabou por conseguiu forçar o cruzamento e Kramer acabou por atirar contra o poste direito da própria baliza.

Sem grandes ocasiões até ao apito final, o empate acabou por servir os interesses do Sp. Braga, que beneficiou dos resultados dos outros encontros e fechou a fase de liga no sétimo lugar, com 17 pontos, os mesmos do FC Porto, garantindo assim o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa. Celtic, Ludogorets, Estugarda ou Ferencváros são os adversários possíveis na próxima fase.

Já o Go Ahead Eagles termina a participação europeia no 28.º lugar, ficando pelo caminho, apesar do apoio fervoroso dos seus adeptos numa noite fria e barulhenta em Deventer.

---

A Figura: Victor Gómez

Depois de uma primeira parte em que os jogadores do Sp. Braga estiveram bastantes furos abaixo, o lateral foi um dos mais inconformados no segundo tempo. Os cruzamentos rasteiros de Victor Gómez levaram sempre perigo para a baliza neerlandesa, no entanto, nunca foram correspondidos pelos colegas.

O momento: bola no poste aos 85m

Podia ter sido o golo que alegrava um pouco o encontro nos Países Baixos. Pau Victor entrou com vontade na partida e numa das incursões na área do Go Ahead Eagles, conseguiu tirar um cruzamento que acabou por ser desviado por Kramer para o poste direito da baliza.

Positivo: passagem direta aos «oitavos»

Apesar de uma exibição menos conseguida na última jornada, o Sp. Braga garantiu a passagem aos oitavos de final da Liga Europa, evitando assim dois jogos do playoff da competição, algo sempre importante nos calendários cada vez mais preenchidos.