Ricardo Horta: «Estamos de parabéns por esta Liga Europa»
O jogador do Sp. Braga desvalorizou o empate cinzento frente ao Go Ahead Eagles e mostrou-se satisfeito pelo apuramento direto para os «oitavos» da Liga Europa
Ricardo Horta, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o jogo Go Ahead Eagles-Sp. Braga (0-0), da oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa.
Análise do jogo
«Sabíamos que eles eram muitos fortes no duelo, mas isso não vale golos nem vitórias. Depois, começámos a entrar no jogo e eles poucas ou nenhumas oportunidades de golo tiveram. Se houvesse um vencedor, teríamos sido nós, mas fizemos o que tínhamos que fazer, que foi passar nos oito primeiros. Estamos de parabéns por esta Liga Europa.»
Apuramento direto para os oitavos
«Tivemos nove jogos em janeiro, é muito jogo e o apuramento alivia um pouco o calendário e ajuda-nos a preparar os jogos da Liga em que precisamos de ganhar pontos.»
Objetivo na Liga Europa
«À medida a que a competição avança, o sonho vai aumentando e, quando chegarem os 'oitavos', vamos preparar os jogos para vencer, porque entramos sempre para vencer»