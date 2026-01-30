Ricardo Horta, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o jogo Go Ahead Eagles-Sp. Braga (0-0), da oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa.

Análise do jogo

«Sabíamos que eles eram muitos fortes no duelo, mas isso não vale golos nem vitórias. Depois, começámos a entrar no jogo e eles poucas ou nenhumas oportunidades de golo tiveram. Se houvesse um vencedor, teríamos sido nós, mas fizemos o que tínhamos que fazer, que foi passar nos oito primeiros. Estamos de parabéns por esta Liga Europa.»

Apuramento direto para os oitavos

«Tivemos nove jogos em janeiro, é muito jogo e o apuramento alivia um pouco o calendário e ajuda-nos a preparar os jogos da Liga em que precisamos de ganhar pontos.»

Objetivo na Liga Europa

«À medida a que a competição avança, o sonho vai aumentando e, quando chegarem os 'oitavos', vamos preparar os jogos para vencer, porque entramos sempre para vencer»