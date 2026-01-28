O treinador do Go Ahead Eagles, Melvin Boel, garantiu esta quarta-feira que a equipa neerlandesa ainda acredita na passagem ao play-off da Liga Europa, apesar do cenário altamente desfavorável antes da última jornada da fase de liga, na qual recebe o Sp. Braga.

Probabilidades de apuramento

«4,3 por cento?», repetiu o treinador, quando confrontado com as contas matemáticas do apuramento. «Eu acho que a probabilidade é sempre de 50 por cento. Ou passas ou não passas. Sabemos que na semana passada precisávamos de um melhor resultado para termos tudo nas nossas mãos, mas isso não muda nada para este jogo. [...] Queremos alcançar o melhor resultado possível contra uma equipa incrivelmente boa. Depois veremos se isso será suficiente.»

Objetivos da campanha europeia

«Entrámos nesta campanha para nos mostrarmos como clube e para alcançar resultados. Temos vivido sempre jogo a jogo. [...] Não há razão para não continuar assim agora. Seria estranho para os adeptos e para os jogadores. Queremos abordar este jogo da forma certa».

Gestão da equipa

«Seria estranho para os nossos adeptos e para os jogadores se fizéssemos isso. Não está em causa. [...] Claro que, durante um jogo, pode haver momentos em que se tenha em conta o que aí vem, mas a abordagem é clara: vamos encarar este jogo como sempre.»