O jogo entre os Go Ahead Eagles e o Estugarda, desta quinta-feira, ficou marcado por um episódio infeliz de Victor Edvardsen, que decidiu provocar o seu adversário, Angelo Stiller, com um gesto sobre o tamanho do nariz do médio alemão.

Ora, este momento prontamente gerou um alvoroço dentro das quatro linhas e o árbitro acabou por mostar um cartão amarelo a cada um dos intervenientes, sendo que nesta altura, o conjunto visitante já vencia por 3-0.

Após o encontro, Wesley Sneijder foi uma das muitas pessoas que teve a oportunidade de comentar o sucedido e apelidou mesmo de «bullying» o ato de Edvardsen, que veio a público referir que a «adrenalina» tinha tomado conta de si mesmo e apontar as palavras proferidas por Stiller, considerando que o pedido de desculpas deveria ser mútuo.

«Queria injetar um pouco mais de energia na nossa equipa. A adrenalina tomou conta de mim e eu sou muito emotivo. Ainda não me desculpei e não sei se o vou fazer. Se o vir novamente, posso pedir desculpa, mas a emoção faz parte do futebol. Ele também disse coisas que não ouviram e acho que também deveria pedir desculpas pelo que disse», afirmou.

Assista aqui ao momento com Angelo Stiller: