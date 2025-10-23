VÍDEOS: Go Ahead Eagles surpreende e aplica primeira derrota ao Aston Villa
Emblema neerlandês venceu a formação britânica por 2-1
Emblema neerlandês venceu a formação britânica por 2-1
É certamente uma das surpresas desta noite de Liga Europa. O Go Ahead Eagles, dos Países Baixos, recebeu e venceu o Aston Villa por 2-1, numa partida a contar para a terceira jornada da fase de liga..
Os britânicos confirmaram o favoritismo inicial na partida e chegaram ao golo logo aos quatro minutos por intermédio de Guessand, na sequência de um mau alívio do guarda-redes De Busser.
Antes do intervalo, os neerlandeses reagiram e igualaram a partida com Suray (42m) a faturar depois do passe de Twigt. Desatenção na defensiva dos villains e o extremo esquerdo a rematar para o fundo das redes, com a bola ainda a ressaltar na defesa britânica e a enganar «Dibu» Martínez.
Na segunda parte, o Go Ahead Eagles deu a volta ao resultado. Grande passe de Kramer a isolar Deijl (61m) que só teve de escolher onde queria colocar a bola.
Com este triunfo, o Go Ahead Eagles vence pela segunda na competição e está no 10.º lugar, um posto atrás do Aston Villa que sofreu a primeira derrota.