Horas após o triunfo em Paços de Ferreira, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo contra o Lyon, dos oitavos de final da Liga Europa.



Na sessão matinal desta segunda-feira, Sérgio Conceição apenas não pôde contar com Manafá, lateral-direito que continua a fazer tratamento à rotura do tendão rotuliano do joelho direito.



Em sentido contrário, Gonçalo Borges, que jogou e marcou pela equipa B no último domingo, trabalhou com a equipa principal dos azuis e bancos.



Os dragões voltam a treinar esta terça-feira, às 10h30, no Olival, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Hora e meia depois, Sérgio Conceição e um futebolista vão fazer a antevisão ao embate contra os gauleses do Lyon, agendado para as 17h45 desta quarta-feira.