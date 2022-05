Com a conquista da Liga Europa por parte do Eintracht Frankfurt na quarta-feira, num feito que envolveu o futebolista português Gonçalo Paciência, são agora 15 os nomes lusos que já venceram – incluindo a Taça UEFA, designação que vigorou de 1971 até 2009 - a segunda prova europeia mais importante de clubes, por um emblema no estrangeiro.

A lista conta com 14 futebolistas e um treinador português. Um dos nomes deste elenco já ganhou a prova por quatro vezes num clube fora de Portugal e outros dois por três ocasiões, enquanto os restantes 12 levantaram o troféu da Liga Europa/Taça UEFA por uma vez.

Apesar de a prova existir desde 1971, apenas em 1990 é que um nome português ganhou pela primeira vez o troféu, ainda como Taça UEFA.

Além destes nomes lusos no estrangeiro, Portugal já teve duas conquistas por parte do FC Porto, que venceu a Taça UEFA na época 2002/2003 e a Liga Europa em 2010/2011.

Veja, na galeria associada, todos os nomes que já venceram a Liga Europa/Taça UEFA por clubes não portugueses.