Declarações do futebolista português Gonçalo Paciência, à SportTV, após a conquista da Liga Europa 2021/22 ao serviço do Eintracht Frankfurt, que bateu o Rangers no desempate por penáltis (5-4), após o 1-1 no final dos 90 minutos e do prolongamento:

«É fantástico. É provavelmente o melhor momento da minha carreira até agora, uma equipa que é especial para mim. Não tenho muitas palavras, é incrível.»

«Este clube é um clube diferente, não só pelos adeptos, mas também pela mentalidade que têm dentro do clube, é um clima incrível. Dentro da equipa, na cidade, os fãs. É uma simbiose perfeita que há muito já não via e é, de facto, incrível acordar todos os dias de manhã e ir para os treinos com todos estes jogadores, numa diversidade de culturas: França, Portugal, Brasil, Colômbia... É incrível, este clube tem algo especial. Estes adeptos aqui, é impressionante. É festejar.»

[Não jogou, mas vibrou no banco:] «Todos tivemos os nossos momentos, não joguei o que gostaria, mas tive momentos importantes, na Liga Europa e no campeonato e sinto-me importante, um deles. Acho que durante toda a época foram vários jogadores a marcar, a resolver, a jogar bem e isso faz com que a equipa cresça num tudo. Não joguei, mas queria ganhar a taça, esta medalha.»

[Dedicatória:] «Inevitavelmente ao meu pai, é o troféu que lhe falta. Por tudo o que ele passa comigo e por mim, para ele é bonito, é o troféu que falta na carreira dele, como treinador e jogador e está perfeito lá em casa agora, temos todos os títulos nacionais, internacionais e a família sofre muito todos os anos. A minha mãe, que sofreu durante anos e anos com o futebol, os meus irmãos que estão em casa a ver… fantástico.»