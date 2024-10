Pellegrino Matarazzo, treinador do Hoffenheim, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto, num jogo da terceira jornada da fase de Liga da Liga Europa:



«Fizemos um bom jogo. Na primeira parte, estivemos muito bem no ataque e fomos compactos a defender. Depois do intervalo, tivemos de atacar mais e abrimos espaços atrás, mas penso que jogámos bem.

O nosso problema foi a eficácia. Tivemos bastantes oportunidades e mostrámos capacidade, mas sofremos um golo de forma ocasional [antes do intervalo]. Realmente, é uma pena sairmos daqui sem pontos.

Penso que há uma cotovelada [de Nico González sobre Alexander Prass no lance do 1-0]. Foi uma infelicidade sofrer o primeiro golo nesse momento. Ficámos com uma sensação amarga.»