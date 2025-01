O Tottenham venceu esta quinta-feira o Hoffenheim por 2-3, na sétima jornada da Liga Europa e garantiu desde já o apuramento para a fase a eliminar da competição.

Ao intervalo, a equipa de Londres já vencia por 0-2, com golos de Madisson (3m), depois de uma assistência de Pedro Porro e Son (22m).

No entanto, no segundo tempo veio a reação dos alemães. Stach (68m) a passe de Jurasek, que voltou a ser titular um mês depois, reduziu.

Son (77m) bisou no encontro, mas o resultado só ficaria fechado depois de Ntusu (88m) marcar mais um golo na partida.

Com este triunfo, o Tottenham está no quarto lugar da classificação, já o Hoffenheim tem a vida muito complicada, no 28.º posto, no entanto ainda com hipóteses de se apurar para a próxima fase. Os alemães jogam com o Anderlecht na jornada decisiva, os spurs recebem o Elfsborg.