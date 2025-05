A poucas semanas do fim da temporada, o Manchester United já prepara a final da Liga Europa, mas o que se esperava poder vir a ser uma festa com pompa e circunstância irá ser substituída por um simples... churrasco.

Quem o garante é o jornal «The Times», que esta terça-feira escreve que a decisão surgiu por parte de Sir Jim Ratcliffe, dono dos «red devils» e são duas as principais razões. Uma é a falta de resultados positivos durante a época e outra é a já referida redução de custos, face às dificuldades financeiras que o clube atravessa. Em cima da mesa estava um eventual cortejo, caso a turma de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot levasse de vencido o Tottenham, mas tudo não passará de um simples churrasco no campo de treinos de Carrington.

Além disso, o Man. United estará a realizar uma votação com um pequeno número de ingressos para os funcionários do clube, que terão abertura para trazer companhia. A última vez que os «red devils» realizaram um cortejo foi em 2013, quando se sagraram pela 20.ª vez campeões ingleses, ainda com Sir Alex Ferguson no comando técnico. Por outro lado, o Tottenham mantém os planos para um «desfile» em Londres, se conquistar o primeiro título deste a Taça da Liga, em 2008.