A UEFA confirmou esta quarta-feira que o jogo entre Inter de Milão e Ludogorets vai jogar-se à porta fechada no Estádio Giuseppe Meazza, devido ao aumento do número de infetados com o coronavírus no norte de Itália.

O jogo da segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa disputa-se na quinta-feira, às 20 horas, depois de na semana passada o Inter ter vencido na Bulgária por 2-0.

«Seguindo as instruções das autoridades italianas, este jogo da Liga Europa vai disputar-se à porta fechada [...] A UEFA continuará a acompanhar de perto a situação relativa ao Covid-19 e estará em contacto com as autoridades», informou o órgão que gere o futebol europeu.

O coronavírus já provocou onze mortos e 354 casos confirmados no norte de Itália, tendo já motivado jogos à porta fechada na Serie A e o adiamento de outros eventos desportivos.

De referir que também o vice-presidente da UEFA afirmou que um eventual agravamento dos casos de contágio poderá vir a colocar em causa a realização do Euro 2020.