O país europeu mais afetado pelo coronavírus é Itália, onde já morreram mais de uma dezena de pessoas. Perante esse cenário, a equipa do Ludogorets chegou a Milão totalmente prevenida para o Covid-19 com máscaras e luvas.



A UEFA acedeu ao pedido da Federação Italiana e o encontro do Inter de Milão contra os búlgaros, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, será à porta fechada.



De recordar que vários jogos da Série A foram cancelados no fim de semana devido ao perigo de expansão do surto



