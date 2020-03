«Não vamos jogar, não voamos para Itália, está decidido». Foi desta forma que Ángel Torres, presidente do Getafe, se dirigiu aos jornalistas esta manhã para reforçar a decisão tomada na véspera de não viajar para Itália, face à ameaça do novo coronavírus, para o embate com o Inter Milão, relativo aos oitavos de final da Liga Europa.

O dirigente garante que a decisão é definitiva e aguarda agora uma reação da UEFA, admitindo inclusive uma derrota por falta de comparência. «Por volta das cinco da tarde devemos ter uma resposta, não há mais prazos. O que está garantido é que o Getafe não vai viajar para Itália. A UEFA que decida», comentou.

Apesar de tudo, o dirigente apela ao bom-senso de todas as partes. «Não há voos para Itália. Eles suspenderam o campeonato deles. Não vamos ao foco do vírus. Em primeiro lugar está a saúde. Não entendo porque é que haveremos de ser eliminados. É um estado de emergência, estamos a fazer o que é correto. Primeiro está a saúde, depois o desporto», referiu.

Um problema que vai além do Getafe, até porque a Espanha está a restringir os voos de Itália. A Roma também está com dificuldades em viajar para Sevilha. «A UEFA está à espera. A Roma tem um voo às três da tarde, mas precisa ed um certificado de regresso, que não vai conseguir. O Governo não pode correr riscos e brincar cm estas coisas. Acho que vão ter de suspender o jogo de Sevilha», referiu ainda.