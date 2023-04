Marcus Rashford vai falhar a receção ao Sevilha, relativa aos quartos de final da Liga Europa, na próxima quinta-feira, devido a uma lesão muscular, informou esta quarta-feira o clube de Old Trafford, numa atualização do boletim clínico da equipa principal.

O avançado inglês saiu lesionado aos 80 minutos na vitória do Manchester United sobre o Everton (2-0), no passado sábado, mas só agora foi conhecida a gravidade da lesão. O clube informa que o internacional inglês «vai ficar indisponível por alguns jogos», mas acredita que ainda poderá voltar à competição antes do final da temporada.

Uma baixa de peso para a equipa de Erik Tem Hag, tendo em conta que Rahsford, em plano de destaque esta temporada, já marcou 28 golos, em todas as competições, pelo United.