Atenção Sp. Braga: Suzuki partiu clavícula e é baixa no Friburgo
Japonês lesionou-se frente ao Wolfsburgo e já foi operado
Yuito Suzuki é baixa de peso no Friburgo para a receção ao Sp. Braga, jogo da segunda mão da meia-final da Liga Europa que está marcado para as 20h00 da próxima quinta-feira.
O internacional japonês lesionou-se no duelo com o Wolfsburgo depois de um aparatoso choque com um adversário e teve de ser substituído a dez minutos do final. Os exames realizados confirmaram, entretanto, uma fratura na clavícula direita que ditou uma intervenção cirúrgica que afasta o jogador de 24 anos dos relvados «por tempo indeterminado».
Esta época, Suzuki acumulou 45 jogos, marcou nove golos e fez seis assistências.
Recordamos que no jogo da primeira mão, na Pedreira, o Sp. Braga venceu o Friburgo, com Suzuki como titular, por 2-1.
❌ Suzuki a subi une fracture de la clavicule droite à la suite d’un choc lors du match contre Wolfsburg.— 𝘀𝗰𝖿𝗋𝖾𝗂𝖻𝗎𝗋𝗀 🇫🇷 (@scfreiburg_fr) May 4, 2026
Il sera donc indisponible jusqu’à nouvel ordre. (c’est terrible)
Nous lui souhaitons un bon rétablissement et un retour rapide sur les terrains 🤍❤️ pic.twitter.com/2sDl6F31OD