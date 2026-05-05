Yuito Suzuki é baixa de peso no Friburgo para a receção ao Sp. Braga, jogo da segunda mão da meia-final da Liga Europa que está marcado para as 20h00 da próxima quinta-feira.

O internacional japonês lesionou-se no duelo com o Wolfsburgo depois de um aparatoso choque com um adversário e teve de ser substituído a dez minutos do final. Os exames realizados confirmaram, entretanto, uma fratura na clavícula direita que ditou uma intervenção cirúrgica que afasta o jogador de 24 anos dos relvados «por tempo indeterminado».

Esta época, Suzuki acumulou 45 jogos, marcou nove golos e fez seis assistências.

Recordamos que no jogo da primeira mão, na Pedreira, o Sp. Braga venceu o Friburgo, com Suzuki como titular, por 2-1.

