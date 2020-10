O Zorya Luhansk, oponente do Sp. Braga na Liga Europa, empatou a uma bola contra o FC Kolos Kovalivka em jogo da liga ucraniana. O Zorya está a ter um início de campeonato difícil e só ganhou um jogo em seis possíveis no campeonato.



Contra o FC Kolos, o Zorya esteve muito perto da vitória. Kochergin fez o 1-0 aos 44 minutos mas, já depois dos 90 minutos, o adversário empatou de penálti. Seleznyov fechou o resultado com 1-1.



O Sp. Braga visita a Ucrânia no dia 29 de outubro.